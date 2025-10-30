県内で２９日夜から事故が相次ぎ、合わせて３人が意識不明の重体です。 ２９日午後１０時５０分ごろ、安佐南区伴東で県道を横断していた大学生が車にはねられ下敷きとなりました。大学生は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 府中市高木町では３０日午前５時４５分ごろ、高齢男性が軽バンにはねられ意識不明の状態で病院に搬送されました。 約２時間後には廿日市市宮園で原付バイクに乗っていた４０代男性が乗用車と衝