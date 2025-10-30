プロバスケチーム・三遠ネオフェニックスが、2027年シーズンも最上位リーグに残ることが決まりました。 【写真を見る】プロバスケット・三遠ネオフェニックス 2027年も最上位リーグ“Bプレミア”決定 新アリーナ建設遅れで罰金3000万円も｢遅れはクラブ起因ではない｣ 愛知・豊橋市 愛知県豊橋市をホームとする、プロバスケチーム・三遠ネオフェニックスは、2028年までの新アリー