2026年用の年賀はがきが10月30日から全国一斉に発売され、静岡市内の郵便局では記念のイベントが開かれました。 【写真を見る】販売が始まった年賀はがき 静岡市葵区の静岡中央郵便局では式典が行われ、丸子獅子保存会が獅子舞を披露しました。 午前9時から販売が始まると多くの客が訪れ、先着100人に2026年の干支である「馬」の置物がプレゼントされました。 近年、SNSの普及などで、年賀状離れが進んでいる影響で、2025年、