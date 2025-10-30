フタバ産業 [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:20)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の87.8億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の155億円→160億円(前期は132億円)に3.2％上方修正し、増益率が16.7％増→20.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.8％減の