滋賀県醒井養鱒場では11月22日、「ニジマス採卵体験とイクラ丼を味わう」を採卵場・せせらぎ休憩所にて開催する。採卵を体験同イベントでは、専門職員の指導のもと、自身でニジマスの採卵を体験できる。昼食では採った卵をごはんにのせた「オリジナルのイクラ丼」と「大アマゴのぶつ切り汁」が味わえる。採れたてのイクラで丼体験・昼食の前後には、養鱒場内の散策や釣りも楽しめる。当日は、全3回の実施となり、定員は各回16人。