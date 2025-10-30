体操の世界選手権で個人総合3連覇を果たした橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）が10月30日、丸の内仲通りで行われたラジオ体操にゲスト出演した。正午のお昼休みの時間帯に通りを埋め尽くしたオフィスワーカーとともに体を動かし、「東京のど真ん中に、こんなに人が集まってびっくり。体操をいろいろな方に知っていただける良い機会になった」と笑顔を見せた。25日までジャカルタで行われた世界選手権では個人総