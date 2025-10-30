日本陸上連盟は30日に東京で34年ぶりに開催された世界陸上の総括を都内で行い、有森裕子会長（58）は「トータル的には大成功」と満足した表情を見せた。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果そして大会について「本当にあの夢のような、競技場が毎日いっぱいのあの風景は、今まで陸上競技で見たことのない光景だったのではないかと、ある意味感動した」と話し、選手からも「あの場に立っただけで『