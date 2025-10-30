大阪府門真市のパナソニックホールディングス本社（共同通信社ヘリから）パナソニックホールディングス（HD）は30日、2026年3月期の連結業績予想を下方修正し、純利益を従来の3100億円から2600億円に引き下げた。米国の電気自動車（EV）の市況悪化に伴い車載電池の販売減が見込まれるほか、米国関税の影響を織り込んだ。売上高は7兆8千億円から7兆7千億円に下げた。パナHD子会社のパナソニックエナジー社は米国で車載電池を製