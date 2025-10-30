２８日のフジテレビ「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」は、イタリアンの人気チェーン店「カプリチョーザ」を舞台にメニュー３０商品のランキングをカウントダウンしていく企画「カウントダウン１０」が放送された。ゲストを務めたのが令和ロマンの松井ケムリ。大のカプリチョーザ好きと紹介され「４歳から行ってます。とにかく父親がカプリチョーザ好きで。あっ、大和証券の副会長なんですけど」と父・松井敏浩氏を話題に出し