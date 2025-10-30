2020年10月、紅葉が見頃を迎えた「いろは坂」。右下は明智平駐車場、奥は中禅寺湖＝栃木県日光市栃木県は11月1〜3日、紅葉時期の渋滞が問題化している同県日光市の「いろは坂」の県営の明智平駐車場（収容台数26台）を試験的に閉鎖する。位置関係から渋滞の原因とされており、実証実験として効果を確認する。いろは坂は日光市街地から中禅寺湖に続く道で、つづら折りの山道で知られる。明智平駐車場はつづら折りが終わる付近に