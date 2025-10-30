「デジタル化の窓口」を運営するクリエイティブバンクは10月23日、全国の企業の会社員・経営者に向けて実施した「2025年 SaaS活用の実態」に関するアンケート調査を結果を発表した。調査は10月17日〜18日、1,243人を対象に行われた。仕事で利用しているSaaS(クラウドサービス)のジャンルまず、業務で利用しているSaaSのジャンルについて聞いたところ、「コミュニケーション系」(31.5%)、「ファイル共有系」(22.1%)が上位となった。