新米の季節になると、ふっくらツヤツヤのごはんが恋しくなるもの。 でも、炊き上げのコツは新米だけのものではありません。 古米や無洗米も、浸水のひと手間でひと際おいしく。 今回は、浸水のコツと炊飯器を上手に使うポイントをまとめてご紹介します。おいしいお米の浸水法浸水時も「冷水」を。 無洗米や古米は浸水時間を長めに！浸水は、お米にしっかり水を含ませる時間。 ここで使う水が、炊き上がりのご飯の味わいに影響しま