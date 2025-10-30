大阪・ＭＢＳラジオは３０日、新番組「増田貴久のスーパーオモシロラジオ」（水曜・深夜１時）が１１月５日から放送されると発表した。今月２９日深夜（３０日未明）に放送終了した「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」の後継番組となる。同局関係者は新番組について「『―ますまるらじお』と同じ時間帯に放送する後継番組。『―ますまるらじお』にはフリーアナウンサーの宮島咲良さんに出演いただいていたが、新番組の出演