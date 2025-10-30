東京電力ホールディングス [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は7123億円の赤字(前年同期は1895億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比31.7％増の1452億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.3％→8.8％に改善した。 株探ニュース