今年も残すところ、あと2か月ほどです。郵便局では、きょう30日から年賀はがきの販売がスタートしました。 （記者）「年賀はがきを求めるお客さんが続々と入店してきました」 30日から全国一斉に、年賀はがきの販売が始まり、鹿児島市の鹿児島中央郵便局でも訪れた人たちが早速買い求めていました。 Q何枚買った？ （客）「50枚です」 来年は午年。こちらの午年生まれの男性、来年の抱負は？ 「馬のようになるべく動