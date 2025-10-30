昨年度、県内の公立の小中学校と高校での不登校の件数は、5600人余りで、7年連続で過去最多を更新しました。 県教委が公表した昨年度の公立の小中高校の不登校の児童・生徒数は、前年度より244人多い5676人で、7年連続で過去最多を更新しました。主な理由は、小中高校ともに、「生活リズムの不調」や、「学校生活にやる気が出ない」などが挙げられるということです。 増加の背景について、県教委は、「多様な学びの場の確保や、