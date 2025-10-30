最新のガスコンロなどを紹介し暮らしを提案するガス展が鹿児島市で始まりました。 30日から始まったのは鹿児島市に本社をおく日本ガスが主催する「ガス展」です。60回目となった今年は、最新のガスコンロやファンヒーターなどおよそ80種類が展示・販売されています。 こちらの給湯器はガスを使って発電し、その過程で生まれる熱でお湯を沸かします。停電しても最長で8日間家庭で電気が使えます。 また、最新のガス