菊水ホールディングス [東証Ｓ] が10月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の9.5億円に伸びたが、通期計画の21.5億円に対する進捗率は44.6％となり、5年平均の46.3％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.2％減の11.9億円に減る計算になる。