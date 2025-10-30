総社市役所 総社市は、11月1日から職員がノーネクタイ・ノージャケットで勤務することを通年で可能にします。 職員が働きやすい服装で勤務することで作業効率を上げるとともにストレスの軽減を図り、市民サービスの向上に努めるとしています。また、気候に応じた服装にすることで電気代の削減や環境への配慮を推進するとしています。 1年間の試行期間を経て、2026年11月から本格的に導入する予定です