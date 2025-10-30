メインシナリオ・・・買い優勢、154.00が最初の関門。前日に151.54まで下落したものの、今日の東京時間に153円台を回復した。押し目買い意欲が強いようだ。買い優勢となれば、節目の154.00を目指そう。154円台に上昇するようなら、2月12日の高値154.80や節目の155.00がターゲットになる。155円台に乗せるようなら、2月3日の高値155.89や1月28日の高値155.98を意識した展開になる。 サブシナリオ・・・売りが先行すれば