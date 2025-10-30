一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(略称：JIGA)は、日本のインディーゲームを世界へ発信することを目的に2013年に立ち上げたイベント「BitSummit」の2026年の開催を発表しました。イベントタイトルは「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」で、テーマは「High Impact（ハイ インパクト）」。会場は京都市勧業館みやこめっせで、5月22日（金）にビジネスデー、21日（土）と22日（日）にパブリックデーの計3日