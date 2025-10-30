ヒロセ通商 [東証Ｓ] が10月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比41.7％減の11.2億円に落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比55.5％減の3.1億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の26.3％→14.2％に大幅低下した。 株探ニュース