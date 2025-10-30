マウスコンピューターは、10月29日（水）より、自社ECサイトにて「HALLOWEENセール」を開始した。期間は2025年11月19日10時59分までで、対象製品は最大70,000円（税込）値引きで購入できる。【写真】7万円オフのハイエンドゲームPCとは…？セール対象は、一般用途向けブランドのノートPCからクリエイター向けブランドのデスクトップPCまで幅広いラインナップ。例えば、ゲーミングPCブランド「G TUNE」からは、デスクトップ型の