俳優の新木優子（31）が、30日までに自身の「親友との2人旅を切り取る」TikTok「新木優子のあらきあるき」を更新。スペイン・バルセロナで撮影された無造作ヘアに反響が集まっている。【動画】「可愛すぎるって」大きなシュシュで大きなお団子ヘアの新木優子新木は、バルセロナの街中を歩きながら大きなシュシュを使って髪の毛をラフな団子ヘアにまとめた動画をアップ。くしを使わずきれいに“無造作ヘア”を作っていた。続