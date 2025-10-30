©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は“ちょっと変わった格好”で楽しむ焼肉が名物の人気店を取材しました。 ©ABCテレビ “焼肉の聖地”大阪・鶴橋の商店街を抜けた住宅街にある「焼肉の新楽井（あらい）」は1952年創業の老舗。玄関を入るといきなり現れる厨房の脇を抜け、奥に進んだ先にある板の間が飲食スペースです。