女優のすみれ（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。すみれは「To the dark side（＝ダークサイドへ）」とコメント。ワンショルダーのトップスにデニムを合わせたファッションで、ヘアサロンでの写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「ゴージャスです！」「めーちゃくちゃカワイイ」「美しい」「Bellisima（＝とても美しい）」「You are very charming（＝とてもチャーミング）」など