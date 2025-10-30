◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（2025年10月30日千葉県成田ヒルズCC（7137ヤード、パー71））第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）が6バーディー、1ボギーの66をマークし、今季初の首位発進を決めた。前半の4番パー3、ピン1メートルにつけてバーディーを奪った。8番パー3は奥から13メートル、9番は5〜6メートルをねじ込んだ。「全然納得いってない