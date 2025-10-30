【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 3ー0 広島サンダーズ（10月26日・男子第1節）【映像】曲がって落ちる魔球「バナナサーブ」男子バレーで鋭く曲がって落ちる魔球サーブが炸裂。日本代表のサウスポーが放った”バナナサーブ”にネットが騒然となっている。大同生命SVリーグの男子第1節で、ウルフドッグス名古屋は広島サンダーズと対戦。第1セットを6ー3とリードして迎えた場面で、新加入の宮浦健人が代名詞の「バナナサーブ」