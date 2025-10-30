全国各地の出版文化の活性化を図り、自費出版への関心を高めることを目指す第11回ふるさと自費出版大賞（全国新聞社出版協議会主催）は30日までに、長野県の市民団体「登戸研究所調査研究会」の著作「信州伊那谷に来た謀略機関」（信濃毎日新聞社）に決まった。賞金は20万円。決定は24日付。特別賞（賞金3万円）は本田敬幸さん著「クラブ・カフカへようこそ」（上毛新聞社）が選ばれた。各部門の最優秀賞（賞金は各3万円）は