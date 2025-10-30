香取慎吾とデザイナー祐真朋樹が手がけるセレクトショップ「ヤンチェ・オンデンバール（JANTJE_ONTEMBAAR）」は30日、7周年を記念し、北海道発・発明的チーズケーキ「チーズ・ワンダー」とコラボした限定パッケージを販売すると発表した。「チーズ・ワンダー」は、北海道日高町にある自社の放牧酪農場で育てた放牧牛乳と平飼いたまごを使用した、生チーズスフレと生チーズムース、ザクザク食感のプレスドアーモンドクッキーの3層構