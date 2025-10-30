我が家のいくつもある暗黙のルール夫の単身赴任がもうすぐ終わる！ 一年我慢していた妻に告げられた衝撃の報告／妻が別れを告げる時（1）大学時代の合コンで知り合い、授かり婚をした遥と雄大。雄大は大手企業のエリート社員である一方、家では遥にモラハラ三昧のルールをいくつも強いていました。どんなに帰りが遅くても必ず出迎える、夫の行動に干渉してはいけない。遥は理不尽なルールにも恐怖で逆らえず、夫の冷たい目に怯える