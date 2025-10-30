30日朝、大館市の民家敷地内で飼いイヌ1匹が死んでいるのが見つかりました。イヌはクマに襲われたものとみられています。大館警察署の調べによりますと、30日午前6時半ごろ、大館市花岡町字根井下の60代の男性が、自宅敷地内の小屋の前で飼っていた柴犬が死んでいるのを見つけました。イヌにはクマのものとみられるつめあとがあり、29日午後8時半ごろから30日午前6時半ごろまでの間にクマに襲われたとみられています。