コクのあるかつおのユッケ風はおつまみとしても絶品◎【画像を見る】プロのアイディアが満載！「お刺し身のおいしい変身レシピ」アレンジ9品かつおのさくは手ごろな価格で、肉感のある食べごたえも魅力。ユッケ風にすればおつまみや箸休めにぴったりの一品に。さらにもっとおいしく食べるコツも教えていただきました！レシピを教えてくれたのは料理家の今井真実さんレシピを教えてくれたのは今井真実さん料理家。noteやInstagram（