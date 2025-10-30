３０日の東京株式市場で日経平均株価は前日終値を挟み一進一退の動きとなったが、ＡＩ・半導体関連株への買い意欲と円安基調を追い風に底堅さを発揮し、プラス圏で終了。終値は最高値を連日で更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１７円９６銭高の５万１３２５円６１銭と小幅続伸。プライム市場の売買高概算は３７億４１４２万株、売買代金概算は１０兆３００億円。値上がり銘柄数は１１２７、対して値下がり銘柄数