テゲバジャーロ宮崎は30日、京都産業大GK徳若碧都(22)の来季加入内定を発表した。186cmの高身長GK徳若は山口県出身。高川学園高の3年次には全国高校サッカー選手権に出場し、ベスト4進出に貢献した。昨シーズンはデンチャレの関西選抜にも選出されている。クラブ公式サイトを通じ、徳若は「幼い頃からの夢を、この素晴らしいクラブで叶えられて大変嬉しく思っています。ここからがスタートです」と思いを伝えている。「本当