最近は “美のカリスマ” としても注目を集める演歌歌手・氷川きよし。10月28日に更新した自身のInstagramでは、温泉に浸かり、後ろ向きの美背中ショットを披露。その美しさが話題となっている。「この日、氷川さんは《お友達の別荘に招待していただき、源泉の温泉に 入らせていただきました》と投稿。つかの間のオフを楽しんだようです。現在48歳の氷川さんは温泉の効能に大きな感動を覚えたようで、《築48の体が築30年くらい