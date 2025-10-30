Dynabookは10月30日〜11月5日まで、東京・原宿の人気カフェ「Cafe STUDIO」とコラボした「dynabook BLUE STUDIO」カフェを期間限定でオープンしている。若年層をターゲットにして10月24日に発売した新製品「dynabook G8・G6」「dynabook GS5」をアピールする。タッチ＆トライやAI体験、SNS映えするフォトスポット、オリジナルメニュー、人気YouTuber「マリマリマリー」とコラボした展示コーナーなど面白いコンテンツが満載のイベ