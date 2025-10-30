全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿の北海道イタリア料理店『北海道イタリアンMia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』です。北海道クオリティの食材をイタリア料理で発信豊かな風土に育まれた北海道の味覚をイタリアンに落とし込んだら……魅力もおいしさも2倍3倍、王道のピッツァやパスタもひと味違うクオリティに昇華する。魚介類、野菜、