LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）がInstagramを更新し、近況ショットを公開した。 【写真】ティースジュエリーがキュートなルセラ・ユンジン（2枚目）／ブリーチ眉×オン眉前髪で別人！？／ティースジュエリー装着中の姿（2024年）【動画】ティースジュエリーをつけたルセラフィム／トマト姿で踊るユンジン（中央） ■LE SSERAFIMユンジン、カメラに見