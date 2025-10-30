卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は30日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）は、同28位のユアン・ジアナン（フランス）と対戦する。前週のWTTシリーズを制した17歳が、上位進出を狙い、地元フランスのベテランとの初戦に臨む。 ■前週は早田、橋本らを破り優勝 張本美は、前週の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で、3回戦では平野美宇（木下グ