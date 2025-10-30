ＦＰＧ [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比8.4％減の264億円になったが、26年9月期は前期比15.5％増の306億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円減の125.4円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の63億円に伸びたが、売