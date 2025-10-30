プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は29日、ホームで京都ハンナリーズを下し、9連勝としました。 ヴェルカは、試合開始直後からブラントリーのレイアップや、熊谷のスリーポイントなど7連続得点を奪いますが、京都は高確率でスリーポイントを決め、両チーム一歩も引かない展開に。 第2クオーター、自陣でボールを保持すると速攻へ。決め