女子ゴルフの樋口久子三菱電機レディースは31日から3日間、埼玉・武蔵丘GCで開催される。21年大会覇者の渋野日向子（26＝サントリー）は30日、プロアマ戦に出場し最終調整。国内ツアー6勝目を挙げた4年前を思い起こし「最後に勝ったのがこの試合なので、あっという間に月日が流れていくんだとは感じる。優勝のいいイメージを持ちながら目の前のことに集中できたらいい」と意気込みを語った。今週はウエアを一新する。練習ラウ