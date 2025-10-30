３０日午前９時４５分頃、山形市蔵王上野のゴルフ場「蔵王カントリークラブ」でプレーしていた男性客から「グリーンの奥にクマがいる」との連絡があり、従業員が警察に通報した。他のホールでも目撃情報があったため、クラブは臨時休業した。隣接する遊園地「リナワールド」（山形県上山市）は、同クラブから連絡を受け、午前１０時のオープンを前に臨時休園を決めた。担当者によると、駐車場には２０台ほどの車が止められ、客