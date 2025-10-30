11月は気温は全国的に平年より高く、季節の進みはゆっくり。例年に比べ、西日本から東日本の太平洋側では曇りや雨の日が多く、秋晴れは少ない見通し。北日本では一時的な大雪に注意が必要です。数値予報モデルによる予測結果気象庁は今日30日(木)、この先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)は、日本の東から北日本付近にかけて気圧が平年より高い予想です。これは北日本では高気圧に覆われる日があり、冬型にな