アジア圏最大規模の旗艦店「LUSH SPA 新宿店」がオープンJR新宿駅新南口から徒歩約2分。英国発のナチュラルコスメブランド「LUSH SPA 新宿店」があります。ここはアジア圏にある「LUSH」のなかでも最大規模の旗艦店であり、2025年6月にオープンしたばかり。3階建てになっていて、最新店ならではのこだわりがたっぷり詰まっています。店内に足を踏み入れた瞬間、柑橘系のさわやかな香りや甘い香り、ウッディな香りなどがミックスさ