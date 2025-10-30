【モデルプレス＝2025/10/30】元モーニング娘。の新垣里沙が10月29日、自身のInstagramを更新。幼少期の家族写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳元モー娘。「そっくり」父母の写真公開◆新垣里沙、幼少期の家族写真を公開新垣は「懐かしい写真が出てきたーやっぱり写真は残しておくといいですねっ」とつづり、自身が幼少期の写真を複数枚投稿。母親と幼い新垣が白いノースリーブドレス姿でポーズを決めている写真など、