【モデルプレス＝2025/10/30】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏肉をたっぷりと使った手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「見栄え良い」話題の手作り弁当◆飯田圭織、鶏肉たっぷり「茶色」弁当公開飯田は、おかずがぎっしりと詰まった弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。「今日は 鶏そぼろ 鶏ひき肉豆腐ハンバーグ」と紹介した上で、おかずの色味から「茶色」とお茶