◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ第１日（３０日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の第１ラウンドが行われ、吉田泰基（東広野ＧＣ）、今平周吾（ロピア）、砂川公佑（オークラ輸送機）、金子駆大（ＮＴＰホールディングス）が５アンダー６６をマークし首位発進した。新村駿（サンプロ）、塚田よおすけ（ホクト）ら４人が４アンダー６７で１打差の