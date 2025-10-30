◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝１０月３０日、栗東トレセンジャスティンパレスは０９年のカンパニー以降、白星から遠ざかっている３枠３番に決まった。３年連続の参戦で、過去２年は後方から差し脚を伸ばし２、４着と上位争いに加わっている。「内枠ですしロスなく回れるのでいいと思います。２、４着と差のないところまで来ていますし、あとはジョッキーに任せます」